Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстановлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма

Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

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Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
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