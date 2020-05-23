Происшествия
RT на русскомСК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
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с чего всё началось
Следственный комитет России на своем YouTube-канале выложил видеозапись, на которой показаны обыски и допросы жителей Перми и Казани, подозреваемых в реабилитации нацизма.Газета.Ru11:42
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Здоровье
Весь медицинский транспорт должен быть задействован в обслуживании вызовов – Вячеслав Битаров
Автотранспортные средства, которыми располагают лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, должны быть полностью задействованы в обслуживании вызовов и обращений граждан за медицинской помощью.
15-й Регион (Северная Осетия) 13:55
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов намекнул, что надеется еще раз стать отцом
Известный артист Эмин Агаларов порадовал поклонников новыми трогательными фотоснимками с маленькой дочкой Афиной.
Летидор 11:15
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Общество
Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях
Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотников
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru 21 мая в 09:12
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Общество
Детей без прививок могут не пустить в школы и детские сады
Совфед намерен подготовить законопроект, который предусматривает предоставление от абитуриентов и детей при приеме в вузы, школы и детские сады справки о перенесенных инфекциях и прививках, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ СФ.
Live24 04:15
Футбол
«Бавария» на своем поле разгромила «Айнтрахт»
В следующем матче Бавария в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Айнтрахт дома примет Фрайбург.
Советский спорт 14:22
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
РБК 14:06
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
Lenta.ru 13:55
Игры
Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store
Игромания.ру 21 мая в 11:04
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Игры
Радиомашинку RC-XD из Black Ops нашли в Call of Duty: Warzone
Вдобавок, кстати, в самой Modern Warfare и Warzone, скорее всего, появится капитан Прайс.
Игромания.ру 13:26
Армия и оружие
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru вчера в 18:30
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Хоккей
Яри Курри «будет удивлен», если у Овечкина получится догнать Гретцки
Курри за время своей карьеры в НХЛ забил 601 гол в 1398 матчах. Он выступал с Гретцки в «Эдмонтоне» и «Лос-Анджелесе».
ИноПроСпорт 04:44
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Общество
Спикер парламента Чечни сделал заявление о состоянии Рамзана Кадырова
«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — приводит слова Даудова РИА «Новости».
Русская Планета вчера в 16:46