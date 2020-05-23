с чего всё началось

Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Здоровье Весь медицинский транспорт должен быть задействован в обслуживании вызовов – Вячеслав Битаров Автотранспортные средства, которыми располагают лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, должны быть полностью задействованы в обслуживании вызовов и обращений граждан за медицинской помощью.

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