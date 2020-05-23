с чего всё началось

По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Власова возбуждены уголовные дела по признакам преступления… „реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала“

Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

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