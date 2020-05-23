Происшествия
RT на русскомСК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине. Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
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По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Власова возбуждены уголовные дела по признакам преступления… „реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала“
с чего всё началось
Следственный комитет России на своем YouTube-канале выложил видеозапись, на которой показаны обыски и допросы жителей Перми и Казани, подозреваемых в реабилитации нацизма.Газета.Ruвчера в 11:42
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Задержанные за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном
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