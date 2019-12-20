Банк России понизил с 21 декабря (на выходные и понедельник, 23 декабря) официальный курс доллара США сразу на 12 копеек до 62,4071 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 21 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,3780 рубля.

Установлены курсы доллара и евро на выходные

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».