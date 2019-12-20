Финансы

РосбалтРосбалтУстановлены курсы доллара и евро на выходные

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Банк России понизил с 21 декабря (на выходные и понедельник, 23 декабря) официальный курс доллара США сразу на 12 копеек до 62,4071 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 21 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,3780 рубля.
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Установлены курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:06

Курс валют на завтра: доллар и евро упадут на выходных

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