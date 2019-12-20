Финансы
РосбалтУстановлены курсы доллара и евро на выходные
Банк России понизил с 21 декабря (на выходные и понедельник, 23 декабря) официальный курс доллара США сразу на 12 копеек до 62,4071 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 21 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 69,3780 рубля.
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Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
Жардима могут уволить из «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, сообщает издание Matin.
Происшествия
Мать стрелка с Лубянки рассказала об общении сына с арабами
Мать Евгения Манюрова, который, по данным СМИ, открыл стрельбу на Лубянке в центре Москвы, рассказала о том, что в последнее время ее сын «общался с какими-то арабами по телефону».
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Происшествия
Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Происшествия
В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.
Экономика
Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе
О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Финансы
Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%
Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Общество
Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен
Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Экономика
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Политика
Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в фейсбуке.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Королева Великобритании приветствовала новый парламент
Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента, 19 декабря передает агентство Associated Press.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.