Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Согласно списку, среди 17 жертв аварии двое детей в возрасте 1 года и 2 лет.

Установлены личности 17 жертв ДТП с автобусом в Забайкалье

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