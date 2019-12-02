Происшествия
Газета.RuУстановлены личности 17 жертв ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Согласно списку, среди 17 жертв аварии двое детей в возрасте 1 года и 2 лет.
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Список погибших в ДТП с автобусом Сретенск-Чита в Забайкалье официально опубликован
КП - Иркутсквчера в 23:49
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