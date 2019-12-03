Происшествия
РИА НовостиУстановлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.
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Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Армия и оружие
Минобороны хочет создать вокруг России радиолокационное поле
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
Политика
Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО
Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
Происшествия
Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку
В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Происшествия
На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца
Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись.
Общество
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Политика
«Сила Сибири»: когда США начнут возмущаться из-за потери китайского рынка?
Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Происшествия
В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус
В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
Происшествия
Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне
Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Технологии
Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом
В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».