Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.

Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Общество Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.

Политика Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Происшествия На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.

Общество В России резко выросло число ДТП с такси Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.

Политика МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.

Политика «Сила Сибири»: когда США начнут возмущаться из-за потери китайского рынка? Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.

Происшествия В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.

Происшествия Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.