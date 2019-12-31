Как сообщил источник "Интерфакса", личности преступников установлены. Уничтоженный боевик, по предварительным данным, житель Карабулака. Уточняется, что он родственник гражданина, который два года назад тоже напал на один из постов ДПС в республике.

Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе

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