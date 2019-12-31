Происшествия
Российская газетаУстановлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе
Как сообщил источник "Интерфакса", личности преступников установлены. Уничтоженный боевик, по предварительным данным, житель Карабулака. Уточняется, что он родственник гражданина, который два года назад тоже напал на один из постов ДПС в республике.
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В больнице скончался второй сотрудник полиции, раненный при нападении на пост ДПС в Ингушетии
Ингушетия/ГIалгIайче13:40
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Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
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Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
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«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
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Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
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Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
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Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»
Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
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Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января
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Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
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В Якутии 51 человек заболел корью
По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.