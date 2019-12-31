Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУстановлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Личности людей, напавших на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, установлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительной информации, один из нападавших — житель Карабулака по фамилии Мизиев.
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В больнице скончался второй сотрудник полиции, раненный при нападении на пост ДПС в Ингушетии

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В Ингушетии отменили новогодний концерт и фейерверк после нападения на пост ДПС

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Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе

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СМИ: установлены личности нападавших на пост ДПС в Магасе

ТК Звезда15:35

МВД сообщило о трех пострадавших полицейских при атаке на пост в Магасе

РБК12:04

Стали известны подробности нападения на пост ДПС в Магасе

РЕН ТВ10:40
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Политика

Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что подписание документов доказало возможность договориться «даже по самым сложным» темам.
Телеканал 360° 02:57
Общество

Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям республики отметил, что в ходе президентских выборов в 2020 году белорусам предстоит определить свою судьбу и будущее суверенной страны.
РИА Новости 17:42
Наука

В Лаосе нашли следы астероида, упавшего 780 тыс. лет назад

В Лаосе ученые обнаружили кратер, возраст которого составляет 780 тысяч лет.
ToDay News Ufa 12:32
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Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Известия 08:30
Общество

В России изменились правила регистрации новых автомобилей

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Шоу-бизнес

Богомолов написал о любви к Собчак

2019 год кардинально перевернул жизнь худрука Театра на Малой Бронной, Константина Богомолова.
SM News вчера в 10:01
Политика

Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

Московский Комсомолец 07:23
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Футбол

Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Soccer.ru вчера в 17:01
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 10:55
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
РИА Новости 17:14
Футбол

Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»

Частник.Ru 07:50
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru 02:13
Политика

Польский премьер обвинил Путина во лжи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране.
News.ru вчера в 06:37
Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru 07:21
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат 08:15
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru вчера в 15:51
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
REGNUM вчера в 00:13
Авто

Suzuki скоро запустит продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Suzuki XL7 является перелицованной версией кроссовера Suzuki Ertiga, но в новой модели изменили капот, радиаторную решетку и бампера.
Tvoe-avto.com вчера в 16:19
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 06:28
Здоровье

В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
ТАСС 16:50
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Кино

Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Игромания.ру 01:56
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru вчера в 08:54
Здоровье

Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Москва 24 00:49
Политика

Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Телеканал 360° 09:17
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
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