В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице. Погибшими оказались двое мужчин, еще одна женщина, по словам очевидцев, получила ранения.

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

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