Происшествия
Газета.RuВ центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице. Погибшими оказались двое мужчин, еще одна женщина, по словам очевидцев, получила ранения.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 08:19
Авто
Nissan представил концептуальный электрокроссовер Nissan Aria
На автосалоне в Токио, компания Nissan представила прообраз первого электрического кроссовера бренда - Nissan Aria.
Тарантас Ньюс 00:44
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Общество
ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России
ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
Московский Комсомолец 05:16
Единоборства
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова
Южный Федеральный 07:10
Гаджеты
Xiaomi представила умное одеяло с подогревом
Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk 07:39
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Здоровье
Восемь регионов не утвердили программы по борьбе с онкозаболеваниями
По словам Екатерины Каракулиной, недостатки программ, отправленных на доработку, были везде одинаковыми.
Vademecum 01:34
Политика
Авиасообщение между РФ и Египтом может быть скоро восстановлено
Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в скором времени.
iReactor 03:54
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой
Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
Kleo.ru 07:05
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом
Меморандум между ЕАЭС и комиссией Африканского союза задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией
Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия
Правозащитника «Комитета за гражданские права» задержали в Москве
Правозащитника из "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова задержали по подозрению в мошенничестве.
РЕН ТВ 02:46
Армия и оружие
Эксперт назвал новое соглашение по Сирии дипломатическим успехом Эрдогана и Путина
Договоренности по Сирии, которые были достигнуты во вторник Анкарой и Москвой в Сочи, можно считать новым дипломатическим успехом президентов Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
ТАСС вчера в 16:24
Общество
Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала
КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10