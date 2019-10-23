Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице. Погибшими оказались двое мужчин, еще одна женщина, по словам очевидцев, получила ранения.
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Установлены личности погибших при взрыве гранаты в Киеве

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При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

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«Живую легенду» преступной операции в Донбассе «разорвало на части»: Раскрыта личность подорванного в Киеве

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Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве

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Полиция установила личности погибших при взрыве в Киеве

News.ru05:23

СМИ: два человека погибли от взрыва гранаты в центре Киева

ТАССвчера в 17:06
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
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34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией

Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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Nissan представил концептуальный электрокроссовер Nissan Aria

На автосалоне в Токио, компания Nissan представила прообраз первого электрического кроссовера бренда - Nissan Aria.
Тарантас Ньюс 00:44
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Общество

ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России

ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
Московский Комсомолец 05:16
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Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова

Южный Федеральный 07:10
Гаджеты

Xiaomi представила умное одеяло с подогревом

Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk 07:39
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
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Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
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Московское «Динамо» на выезде победило «Адмирал», у Яшкина — дубль

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Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
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Восемь регионов не утвердили программы по борьбе с онкозаболеваниями

По словам Екатерины Каракулиной, недостатки программ, отправленных на доработку, были везде одинаковыми.
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Авиасообщение между РФ и Египтом может быть скоро восстановлено

Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в скором времени.
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Политика

Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
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Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой

Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
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Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
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Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Политика

Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом

Меморандум между ЕАЭС и комиссией Африканского союза задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
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Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

РБК 08:20
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия

Правозащитника «Комитета за гражданские права» задержали в Москве

Правозащитника из "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова задержали по подозрению в мошенничестве.
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Армия и оружие

Эксперт назвал новое соглашение по Сирии дипломатическим успехом Эрдогана и Путина

Договоренности по Сирии, которые были достигнуты во вторник Анкарой и Москвой в Сочи, можно считать новым дипломатическим успехом президентов Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала

КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10
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