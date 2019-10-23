Происшествия
Российская газетаВ центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города. Проходившая мимо девушка получила ранения и была госпитализирована.
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Общество
Крымский мост тестируют грузовыми составами
Газета.Ru 07:21
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие
В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ
В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт вчера в 05:37
Происшествия
Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП
По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.
Российская газета 06:46
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Здоровье
Онищенко поддержал запрет на продажу детского шампанского
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что после потребления детского шампанского ребенок начнет пить «недетское».
Ньюс-НН 09:45
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Общество
Россияне оценили стоимость своей жизни в 5,8 миллиона рублей
Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.
VSE42.RU 02:44
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Газета.Ru 05:02
Футбол
«Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 04:46
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года, решила уйти из жизни в возрасте 40 лет, проведя процедуру эвтаназии.
Discover24 06:54
Технологии
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары.
Pravda.Ru 21 октября в 10:17
Политика
Путин рассказал о планах России наращивать присутствие в Африке
Глава российского государства Владимир Путин в ходе проходящего в Сочи форума «Россия – Африка» обратил внимание на намерение РФ наращивать присутствие в Африке на государственном уровне.
Журналистская правда 05:25
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Гаджеты
ARM представила графический ускоритель Mali-G57
MobiDevices 08:45
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Армия и оружие
В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии
Россия не считает необходимым создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности под международным контролем.
РБК 09:58
Авто
Новый Honda Jazz дебютировал в Токио
В рамках Токийского автосалона компания Honda представила четвёртое поколение хэтчбека Fit / Jazz.
Autorating.ru 05:58
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39