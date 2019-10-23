В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города. Проходившая мимо девушка получила ранения и была госпитализирована.

В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты

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