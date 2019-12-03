Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.

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В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

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