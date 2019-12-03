Происшествия
REGNUMУстановлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
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Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены.ТАСС19:15
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Энергетика
«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
Работники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на небольшие зарплаты.
Технологии
Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство
Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Футбол
Андрей Тихонов: «Динамо» стало быстрей, агрессивней
По рисунку игры команда стала быстрей, агрессивней.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Происшествия
В Киеве убили трехлетнего сына депутата облсовета
Политика
Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту
Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Политика
США рассматривают возможность продления СНВ-3
США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Энергетика
После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ
Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон.
Армия и оружие
Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Здоровье
В Кемерове объединили ещё два медицинских учреждения
В ближайшее время медикам предстоит подготовить объединённый Устав, а также сведения об имуществе и всех обязательствах обоих медицинских учреждений.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолову не разрешили жить с Собчак
Мать Собчак заявила, что Богомолов не вписывается в быт жены. Весь таунхаус обустроен для сына Ксении от прошлого брака Платона.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Наука
Прибрежные пумы оказались втрое ртутнее материковых
Американские зоологи подсчитали концентрацию ртути в организме калифорнийских пум и выяснили, что в прибрежных районах она в три раза выше, чем на материке, и в 6 раз выше того значения, при котором плодовитость животных снижается.