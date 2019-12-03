Происшествия

РБКРБКУстановлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Сретенского района Забайкальского края Алексея Закурдаева.
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Несчастный автобус с Куэнги

Чита.Рувчера в 23:52

Установлены все погибшие в автокатастрофе под Сретенском

Zab.RUвчера в 19:35

Установлены личности всех 19 погибших в ДТП под Сретенском

Московский Комсомолец Читавчера в 22:02

Личности всех погибших в ДТП в Забайкалье установлены

RT на русскомвчера в 20:44

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

РИА Новостивчера в 21:38

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

РБКвчера в 21:10

На месте аварии автобуса в Забайкалье установят мемориальную доску

ТАССвчера в 19:53
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Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Общество

Сжигание отходов могут признать переработкой мусора

Эксперты полагают, что таким образом Минприроды планирует выполнить цели нацпроекта: через пять лет на утилизацию должна быть направлена треть всех российских отходов.
Эхо Москвы 00:15
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика

Трамп прилетел в Лондон на саммит НАТО

Американские СМИ сообщают, что лидер Штатов Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в ежегодном саммите НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:05
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Авто

Мэрия Саратова закупит восемь иномарок на 13,6 миллиона рублей

Автоновости дня вчера в 14:13
Футбол

Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
РИА Новости вчера в 07:46
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать эмоций во время выступления в Киеве. Артистку растрогал радушный прием фанатов.
Gazeta.SPb вчера в 23:56
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
REGNUM 01:19
Общество

Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика

Правительство Украины сменит руководство «Нафтогаза»

Правительство Украины приняло решение сменить руководство ряда государственных компаний, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго".
Труд вчера в 10:34
Экономика

СМИ дали прогноз нового повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст будет в очередной раз повышен в России после ближайших выборов.
Рамблер 01:26
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Стали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»

Взгляд.ру 00:12
Политика

Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Инфорос вчера в 03:46
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста в Оренбурге

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбудило уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ.
Телеканал 360° вчера в 13:41
Футбол

Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Известия вчера в 15:36
Общество

Пенсии россиян защитят от кредиторов

Авторы законопроекта отметили, что возможность взыскивать долги с пенсий стимулирует к нерациональному поведению кредиторов.
ФедералПресс вчера в 07:20
Общество

Один случай на миллион: в Москве родились четверняшки

В московском Перинатальном центре имени Мухина появились на свет четверняшки.
Вести.Ru вчера в 08:13
Технологии

Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Planet Today вчера в 13:16
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