Банк России понизил с 16 мая (на выходные и понедельник, 18 мая) официальный курс доллара США сразу на 72,5 копейки до 73,2056 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 77,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 79,1279 рубля.

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. 80

Шоу-бизнес Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 571

Политика Климкин негативно оценил визит Козака в Берлин Как добавил Климкин, Германия хотела дать Украине сигнал, что ей нужно держаться «нормандского формата» и не увлекаться двусторонними контактами. 110

Общество В российских школах задумали отменить общие перемены Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались. 2,7K

Киберспорт Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго» По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. 26

Футбол Сезон в ФНЛ и ПФЛ досрочно завершён Стала известна судьба ФНЛ и ПФЛ. Согласно решению РФС, сезоны в этих лигах было решено не доигрывать.

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 89

Футбол Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива» Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба. 3

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 1K

Общество Ряд вузов отменил госэкзамены для получения диплома из-за коронавируса Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ряд российских вузов принял решение отменить выпускные государственные экзамены для получения диплома, оставив только защиту ВКР, сообщает РИА "Новости". 2