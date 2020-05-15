Финансы
РосбалтУстановлены официальные курсы доллара и евро на выходные
Банк России понизил с 16 мая (на выходные и понедельник, 18 мая) официальный курс доллара США сразу на 72,5 копейки до 73,2056 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 77,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 79,1279 рубля.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Комментарии
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BFM.ru 12:19
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БИЗНЕС Online 04:07
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Стала известна судьба ФНЛ и ПФЛ. Согласно решению РФС, сезоны в этих лигах было решено не доигрывать.
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Новый Калининград.Ru 12:28
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Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ряд российских вузов принял решение отменить выпускные государственные экзамены для получения диплома, оставив только защиту ВКР, сообщает РИА "Новости".
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Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
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