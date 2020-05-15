Финансы
РосбалтУстановлены официальные курсы доллара и евро на выходные
Банк России понизил с 16 мая (на выходные и понедельник, 18 мая) официальный курс доллара США сразу на 72,5 копейки до 73,2056 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 77,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 79,1279 рубля.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
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