Финансы

РосбалтРосбалтУстановлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Банк России понизил с 16 мая (на выходные и понедельник, 18 мая) официальный курс доллара США сразу на 72,5 копейки до 73,2056 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 77,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 79,1279 рубля.
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Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалт07:15

Курс валют на сегодня: доллар и евро падают утром 15 мая

Свободная Пресса04:25
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На торгах 15 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь07:16
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