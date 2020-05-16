Происшествия
КоммерсантъУстановлены первые подозреваемые в размещении фотографий нацистов
Установлены первые подозреваемые в размещении фотографий нацистов Следственный комитет России (СКР) установил первых подозреваемых в размещении фотографий нацистских преступников на сайтах акции «Бессмертный полк». Один из них оказался дважды судимым, в том числе за экстремизм, жителем Ульяновска.
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Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
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Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:35
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
СКР установил авторов провокации на сайте «Бессмертного полка»
Газета.Ru вчера в 13:20
Спорт
Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года.
Lenta.ru 07:01
Здоровье
В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом
Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News вчера в 04:30
Происшествия
Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью
Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева . Известная ведущая и блогер уже 4 раз посетила шоу.
Lisa.ru 03:45
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
В соответствии с изменением правил иностранные компании, использующие для производства микросхем оборудование американского производства, должны будут получить в США лицензию, прежде чем поставлять свою продукцию Huawei или HiSilicon.
iXBT.com вчера в 08:13
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Происшествия
СК проверит жалобы бригад скорой помощи в Рязани на неполные выплаты
Отмечается, что сведения о том, что бригады скорой помощи Рязанской межрайонной больницы и рязанской клинической станции скорой помощи не получили COVID-19-выплаты появились в Интернет.
News.ru 08:00
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено, — написал пользователь Twitter.
News.ru 07:53
Фигурное катание
Тарасова назвала Роднину законченной дурой
Роднина ранее назвала Тарасову человеком со слетевшими мозгами.
ProstoProSport 08:52
Футбол
Слуцкий возмущён тем, как «Локомотив» расстался с Сёминым
Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на решение руководства столичного «Локомотива» не продлевать трудовое соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру 08:22
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Общество
Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:13
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ 07:31
Путешествия
В Турции опровергли открытие границ для русских туристов
В Аланье и Кемере обрадовались новостям об открытии границ, но речь шла именно о лечебном отдыхе, который даже не подразумевает покидание территории больницы.
HotGeo 05:31
Общество
Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ
Ранее СМИ сообщили, что священник находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.
КМВ Новости 04:54
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24