Происшествия
РИА НовостиУстинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии актера Павла Устинова, которого обвинили в применении насилия к омоновцу (часть 2 статьи 318 УК), задержавшему его на акции 3 августа.Медиазона04:58
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