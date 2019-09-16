Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУстинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Дело о вывихнутом плече нацгвардейца. Приговор Павлу Устинову

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии актера Павла Устинова, которого обвинили в применении насилия к омоновцу (часть 2 статьи 318 УК), задержавшему его на акции 3 августа.
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Тверской суд приговорил к 3,5 годам колонии 24-летнего актера Устинова по делу о вывихнутом плече омоновца

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