Тверской районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии актера Павла Устинова, которого обвинили в применении насилия к омоновцу (часть 2 статьи 318 УК), задержавшему его на акции 3 августа.

с чего всё началось

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Политика В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".

Гаджеты Мировой рекорд Cinebench R20 покорился паре 64-ядерных процессоров AMD EPYC 7742 Источник изображения: HWBot В списке Cinebench R20 ближайший представитель марки Intel располагается на третьем месте с результатом 16536 баллов, полученным при помощи пары процессоров Xeon Platinum 8168 с 24 ядрами и 48 потоками, которые работали на частоте 2,7 ГГц.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Авто Mercedes-Benz переосмыслил 118-летний автомобиль Компания Mercedes-Benz представила концепт-кар Vision Mercedes Simplex, который является современной интерпретацией модели Mercedes 35 PS 1901 года.

Общество Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Технологии Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Новый сайт Росстата в понедельник подвергся DDOS атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон уверена, что ее мама беременна На днях во время переменки принцесса по секрету рассказала своим подружкам, что ее мама беременна.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Происшествия В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.

Футбол Семак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Экономика Названа следующая цель Трампа в борьбе с Европой Следующим шагом в противостоянии с Европой для США может стать увеличение тарифов на товары элитных европейских брендов, в том числе на вина, шампанское, сумки и мужские костюмы.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.

Футбол Владелец «Спартака» сообщил, когда могут уволить Кононова Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, что до декабря он не уволит главного тренера команды Олега Кононова.

Политика Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей» Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).