Происшествия
Газета.RuУстроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером. Как оказалось, героиня вирусного ролика была участницей конкурсов красоты - в частности, в 2012 году она заняла третье место в состязании "Мисс Томск".
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Происшествия
В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
Армия и оружие
В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе
Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
Общество
Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Гаджеты
Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip
В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Здоровье
В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса
Количество погибших выросло там в четверг, 13 февраля, на 242 человека, что является рекордом для суточной статистики.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Армия и оружие
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Авто
Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде
Компания Tesla отзовет в США и Канаде около 15 тыс. электромобилей Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые могут привести к аварии.
Политика
В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Технологии
Пользователи Windows 7 пожаловались, что не могут выключить компьютер
Пользователи компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 7, рассказали, что не могут выключить свои устройства.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Ассоциация GSMA сообщает, что до этого из-за опасения эпидемии от участия отказались несколько крупных компаний, включая Amazon, Amdocs, AT&T, Facebook, Intel, LG, Nokia и так далее.
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Здоровье
В Алтайском крае растет заболеваемость раком
За последние 10 лет заболеваемость онкологией в Алтайском крае выросла на 29%.В 2019 году врачи выявили почти 12,5 тыс. первичных злокачественных опухолей, рассказали в краевом онкодиспансере "Надежда".
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".
Армия и оружие
Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Армия и оружие
Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии
Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.