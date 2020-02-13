Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером. Как оказалось, героиня вирусного ролика была участницей конкурсов красоты - в частности, в 2012 году она заняла третье место в состязании "Мисс Томск".

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

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