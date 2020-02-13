Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером. Как оказалось, героиня вирусного ролика была участницей конкурсов красоты - в частности, в 2012 году она заняла третье место в состязании "Мисс Томск".
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Происшествия

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Армия и оружие

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Совбез ООН принял резолюцию по Ливии

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За последние 10 лет заболеваемость онкологией в Алтайском крае выросла на 29%.В 2019 году врачи выявили почти 12,5 тыс. первичных злокачественных опухолей, рассказали в краевом онкодиспансере "Надежда".
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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
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Армия и оружие

Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии

Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM вчера в 16:40
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