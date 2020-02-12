Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером. Как оказалось, героиня вирусного ролика была участницей конкурсов красоты - в частности, в 2012 году она заняла третье место в состязании "Мисс Томск".
Читать в источнике
Комментировать192

Подробнее о событии

Пользователи соцсети устроили травлю участнице «Красы России», избившей таксиста

Вечерняя Москва14:17

Таксист раскрыл причину истерики фитнес-тренерши в его авто и получил предложение поработать в RT

Царьград14:10

Неадекватная пассажирка устроила истерику московскому таксисту

РИАМО12:35

Пассажирка такси в Москве напала на водителя

Москва 2412:34

«Это нищеброды, которые привыкли ездить за 100 рублей» — таксист поставил диагноз истеричной пассажирке

Телеканал 360°14:44

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Lenta.ru11:01

"Вези, мразь!": в Москве фитнес-тренер закатила истерику в такси

РЕН ТВ10:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости 15:51
Кино

Появился трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона

Игромания.ру 09:17
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

РИА Новости 10 февраля в 07:12
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com вчера в 05:17
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Армия и оружие

Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео

Появилось видео конфликта между американскими военными и местными жителями в Сирии.
Lenta.ru 20:55
Происшествия

В Приамурье нашли мертвого полицейского

РИА Новости 21:37
Здоровье

Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Интерфакс 20:32
Гаджеты

«Ростех» представил защищенные компьютеры на базе «Эльбруса»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
ToDay News Ufa 13:04
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой, которая готовит поправки в Конституцию, передает ОТР.
Общественное телевидение России 23:23
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости 22:46
Политика

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 14:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru 22:48
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском 23:21
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
РБК 16:34
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Газета.Ru 15:48
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Здоровье

В России вылечили больного коронавирусом китайца

Уточняется, что жена и дочь выздоровевшего гражданина КНР пока находятся под наблюдением российских врачей.
Летидор 03:05
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Происшествия

В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда

По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Российская газета 11:54
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии

Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.
ИнфоСМИ 14:24
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала лицо подросшего сына крупным планом

У годовалого Марка Лео уже появилась невеста. Виктория Лопырева уже скоро, кажется, перестанет скрывать лицо своего сына Марка Лео.
7Дней.ру вчера в 04:00
Космос

Телескоп «Спектр-РГ» отснял 26% звёздного неба

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.
News.ru 02:56
Общество

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
REGNUM 16:59
Экономика

РЖД вновь выставили на продажу свой пакет энергетической ТГК-14

«Энергопромсбыт» («дочка» РЖД) выставила на продажу принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14, которая владеет угольными теплоэлектростанциями в Забайкальском крае и Бурятии, следует из сообщения Российского аукционного дома.
Rambler News Service 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное