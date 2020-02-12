Общество
Газета.RuУстроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером. Как оказалось, героиня вирусного ролика была участницей конкурсов красоты - в частности, в 2012 году она заняла третье место в состязании "Мисс Томск".
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«Это нищеброды, которые привыкли ездить за 100 рублей» — таксист поставил диагноз истеричной пассажирке
Телеканал 360°вчера в 14:44
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Общество
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
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Госдума не стала запрещать новое повышение пенсионного возраста
Проект, запрещающий увеличение пенсионного возраста, был отклонён в первом чтении Документ, предполагающий мораторий до января 2030 года на увеличение возраста, дающего право гражданам на страховую пенсию по старости, был предложен на рассмотрение Думы РФ депутатами от партий КПРФ и "Справедливая Россия".
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Известному блогеру TUM APISAK удалось обнаружить запись в базе данных Futuremark, которая раскрывает основные характеристики процессора Core i7-10700K.
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Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
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Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
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В Севастополе увеличился объем налоговых поступлений
По словам руководителя ведомства Алексея Могилы, прирост поступлений обеспечивают, в том числе, предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли и коммунальной сферы.
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Эксперты усомнились в плане Минфина привлечь ₽30 трлн инвестиций
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«Челси» уже согласовал один летний трансфер
СМИ сообщают, что клубы договорились о переходе 26-летнего игрока летом. За Зиеша «Синие» заплатят 40-45 млн евро.