Политика
РИА НовостиЗадержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
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Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59
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Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
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В США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
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Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
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С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции
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