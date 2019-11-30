Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗадержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
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Валерий Лидин
Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание.
— Валерий Лидин, российский политикRT на русском 14:59

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