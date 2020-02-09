с чего всё началось

Спецназ ликвидировал военнослужащего, который устроил стрельбу в торговом центре в Таиланде. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Тхаи Ра ТВ», корреспондент которого находится на месте событий.

Общество В Москву возвращается аномальное тепло Как сообщили в центре погоды "Фобос", в воскресенье днем приближающийся тёплый атмосферный фронт постепенно закроет небо плотными облаками и местами закружит небольшим снегом.

Гаджеты Xiaomi назвала даты анонса Xiaomi Mi 10 Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.

Космос NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.

Политика В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.

Происшествия В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.

Кино Премию «Оскар» вручат в США в воскресенье Победители премии академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" станут известны в воскресенье, 92-я торжественная церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе.

Футбол Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.

Кино Умер актер из «Звездного пути» Кевин Конуэй В возрасте 77 лет скончался американский актер Кевин Конуэй, сыгравший ряд эпизодических ролей во множестве фильмов и сериалов.