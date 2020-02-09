Происшествия
iReactorСпецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде
Спецназ ликвидировал военнослужащего, который устроил стрельбу в торговом центре в Таиланде. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Тхаи Ра ТВ», корреспондент которого находится на месте событий.
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с чего всё началось
Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает 9 февраля Reuters.Известиявчера в 21:12
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Застрелившего более 20 человек военного убили в Таиланде. Он удерживал заложников и скрывался более 17 часов
Телеканал 360°вчера в 22:18
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Общество
В Москву возвращается аномальное тепло
Как сообщили в центре погоды "Фобос", в воскресенье днем приближающийся тёплый атмосферный фронт постепенно закроет небо плотными облаками и местами закружит небольшим снегом.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Компания Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Mi 10 Pro, который пройдет в формате онлайн-брифинга 13 февраля.
Общество
В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая
В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
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Футбол
«Спартак» продлил контракт с защитником Ещенко
Московский "Спартак" продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.
Космос
NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца
Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
Происшествия
Дети провалились под лед на карьере в Ленобласти
Утром в субботу, 8 февраля, в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области под лед провалились дети.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Происшествия
Два студента изнасиловали несовершеннолетнюю в Удельной
Двух студентов петербургских вузов подозревают в групповом изнасиловании несовершеннолетней.
Политика
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Игры
Следующая Call of Duty получила окно релиза
Происшествия
В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков
Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Кино
Премию «Оскар» вручат в США в воскресенье
Победители премии академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" станут известны в воскресенье, 92-я торжественная церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе.
Гаджеты
Джим Келлер обещает смену архитектуры CPU Intel каждые пять лет
Инженер заявил, что собирается ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет.
Футбол
Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
Кино
Умер актер из «Звездного пути» Кевин Конуэй
В возрасте 77 лет скончался американский актер Кевин Конуэй, сыгравший ряд эпизодических ролей во множестве фильмов и сериалов.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича Варвара стала певицей
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.