Происшествия

iReactoriReactorСпецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде

Спецназ ликвидировал военнослужащего, который устроил стрельбу в торговом центре в Таиланде. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Тхаи Ра ТВ», корреспондент которого находится на месте событий.
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Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает 9 февраля Reuters
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ТАССвчера в 21:36
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Происшествия

Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26

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