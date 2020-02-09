Происшествия
РБКПолиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного
Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли 25 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны и заявление министра здравоохранения Таиланда Анутина Чарнвиракула.
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Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Происшествия
В Норильске произошёл пожар на шахте
Технологии
Солнечные батареи научат вырабатывать энергию ночью
Панели используют инфракрасное излучение, которое дает намного меньше энергии, но обещают, что за ночь им удастся генерировать примерно 25% от объема электричества, которое вырабатывает солнечная панель днем.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Политика
CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ).
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Киберспорт
Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles
B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
Футбол
«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию», команды забили семь голов
«Байер» победил дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Политика
Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы
Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Происшествия
Двое мужчин зарезали таксиста в Краснокаменске и сбежали на его машине
Двое неустановленных напали на водителя такси.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Культура
На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого во взятке экс-министра транспорта Карелии
В сообщении Следственного управления отмечается, что "заместитель министра культуры потребовал от коммерсанта взятку в виде определенного процента от суммы договора, так называемый откат, в размере 280 тысяч рублей".
Футбол
Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»
Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с фурой в Черемховском районе
Три человек погибли в столкновении грузовика Scania и автомобиля Toyota Camry на федеральной трассе в Черемховском районе, сообщили ИА «БайкалПост» 9 февраля в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Наука
Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии
Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.