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РБКРБКПолиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли 25 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны и заявление министра здравоохранения Таиланда Анутина Чарнвиракула.
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