Происшествия
RT на русскомУстроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу
«Студенту будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — цитирует её ТАСС. 14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.ТАСС06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
Шоу-бизнес
Стал известен размер гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Минске
За концерт в столице Белоруссии, собравший около 14 000 зрителей, Примадонна получила гонорар в размере 250 тыс. евро (порядка 18 млн рублей).
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Общество
В Баку родился ребенок без рта и с ушами на шее
В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает портал medicina.az.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Общество
Друг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста
Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Общество
Выяснилось, кто оплатил адвокатов историку Соколову
Коллеги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, оплатили его адвокатскую защиту, сообщил адвокат Александр Почуев.
Политика
Международная следственная группа по делу MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» ДНР
Международная следственная группа JIT по делу о крушении малазийского боинга MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» самопровозглашенной Донецкой народной республики и обратилась к возможным свидетелям военной структуры ДНР.
Спорт
Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11
Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
Политика
Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Общество
Три брата из Китая обманули Apple на $6 миллионов
Три брата (Житинг Ляо, Живей Луп Ляо и Жимин Ляо) из Китая переезжают в США.
Политика
Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу.
Хоккей
Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Экономика
Госдума захотела вернуть рубль в прошлое
Депутаты Госдумы предложили Центробанку отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный коридор, восстановив финансовые инструменты регулирования, действовавшие до 2014 года, соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Политика
Шесть депутатов покидают партию «Грузинская мечта» — Чугошвили
Шесть депутатов правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выходят из ее состава.
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений
Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.