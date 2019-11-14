Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«Студенту будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — цитирует её ТАСС. 14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения.

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