Происшествия

RT на русскомRT на русскомУстроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

«Студенту будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — цитирует её ТАСС. 14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения.
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с чего всё началось

Устроившему стрельбу в амурском колледже назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему с собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
ТАСС06:09

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Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

РИА Новости06:32
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Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

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