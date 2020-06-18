Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУстроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Telegram-канала Life Shot и разбил ее телефон. Издание опубликовало кадры стычки. По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь.
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось

Попавший в ДТП в Москве внук экс-губернатора Ишаева был пьян

Игорь Ишаев оказался в центре скандала после того, как стал виновником ДТП с фурой на МКАД. Авария произошла в марте 2017 год. Тогда на трассе столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
РЕН ТВвчера в 14:30

Подробнее о событии

«Нехорошая тенденция». Юрист рассказал, какое наказание ждёт мажора Игоря Ишаева за пьяное ДТП

Life.ru00:24

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Lenta.ruвчера в 20:09

Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

Вести.Ruвчера в 15:08

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в нетрезвом состоянии в Москве

ТАССвчера в 15:25

Первые кадры с места ДТП с внуком экс-губернатора Ишаева

РЕН ТВвчера в 14:27

Игорю Ишаеву может грозить уголовное дело за повторную езду в нетрезвом состоянии

Пятый канал00:08

Опубликовано видео с устроившим ДТП Ишаевым из больницы

Известиявчера в 18:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
4,1K
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Политика

Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
2
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1K
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
25
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
992
Политика

Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста

Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
174
Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия вчера в 14:06
101
Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета вчера в 19:30
18
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,4K
Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
2,2K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 553,3 тыс. (7843 за сутки, минимальный показатель с конца апреля).
РБК 01:05
9
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета вчера в 10:29
368
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
664
Политика

Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском вчера в 08:30
155
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
85
Общество

Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни

Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
12
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
374
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru вчера в 21:10
487
Здоровье

Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
2
Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Известия 16 июня в 11:29
149
Футбол

Агент Домагоя Виды прокомментировал сообщения о его переезде в Россию

Представляющий интересы хорватского футболиста Домагоя Виды агент Угур Авадан прокомментировал появившиеся сообщения о переходе игрока из турецкого «Бешикташа» в один из российских клубов.
Известия вчера в 22:05
2
Происшествия

Проверяется причастность экс-министра Чурикова к мошенничеству

По версии следствия, при строительстве и ремонте дорог было похищено больше 20 млн руб. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства области Николаю Чурикову и его непосредственная причастность к совершению преступления.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:12
3
Наука

Пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании

МедиаПоток вчера в 13:00
20
Политика

Адвокат оценил возможность обмена Бута и Ярошенко

Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы осужденных в США граждан России Константина Ярошенко и Виктора Бута, не исключает, что его подзащитных можно будет обменять на нескольких американских заключенных.
Московский Комсомолец вчера в 19:16
14
Общество

Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса

Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.
Взгляд.ру 00:36
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,1K
Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию в Ираке

ИА REX вчера в 06:40
209
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное