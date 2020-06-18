Происшествия
Lenta.ruУстроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Telegram-канала Life Shot и разбил ее телефон. Издание опубликовало кадры стычки. По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь.
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с чего всё началось
Игорь Ишаев оказался в центре скандала после того, как стал виновником ДТП с фурой на МКАД. Авария произошла в марте 2017 год. Тогда на трассе столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.РЕН ТВвчера в 14:30
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Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия вчера в 14:06
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 553,3 тыс. (7843 за сутки, минимальный показатель с конца апреля).
РБК 01:05
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета вчера в 10:29
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Политика
Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском вчера в 08:30
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
Общество
Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни
Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru вчера в 21:10
Здоровье
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Известия 16 июня в 11:29
Футбол
Агент Домагоя Виды прокомментировал сообщения о его переезде в Россию
Представляющий интересы хорватского футболиста Домагоя Виды агент Угур Авадан прокомментировал появившиеся сообщения о переходе игрока из турецкого «Бешикташа» в один из российских клубов.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
Проверяется причастность экс-министра Чурикова к мошенничеству
По версии следствия, при строительстве и ремонте дорог было похищено больше 20 млн руб. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства области Николаю Чурикову и его непосредственная причастность к совершению преступления.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:12
Наука
Пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании
МедиаПоток вчера в 13:00
Политика
Адвокат оценил возможность обмена Бута и Ярошенко
Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы осужденных в США граждан России Константина Ярошенко и Виктора Бута, не исключает, что его подзащитных можно будет обменять на нескольких американских заключенных.
Московский Комсомолец вчера в 19:16
Общество
Власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса
Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.
Взгляд.ру 00:36
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Армия и оружие
Турция начала новую военную операцию в Ираке
ИА REX вчера в 06:40