Игорь Ишаев оказался в центре скандала после того, как стал виновником ДТП с фурой на МКАД. Авария произошла в марте 2017 год. Тогда на трассе столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.

с чего всё началось

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Telegram-канала Life Shot и разбил ее телефон. Издание опубликовало кадры стычки. По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь.

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