Происшествия
Lenta.ruУстроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Telegram-канала Life Shot и разбил ее телефон. Издание опубликовало кадры стычки. По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь.
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Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
Футбол
«Сельта» Смолова победит «Вальядолид» в 29-м туре Примеры 17 июня
Матч 29-го тура Примеры «Вальядолид» - «Сельта» пройдет 17 июня на арене «Хосе Соррилья» и начнется в 20:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 00:54
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Политика
Президент киевского ФК «Динамо» призвал остановить войну с Россией
Украинский предприниматель, президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что войну с Россией необходимо остановить.
Ruposters.ru 07:54
Футбол
УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.
ТАСС Спорт 08:55
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Футбол
Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить
Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков рассказал, как футболистам нужно управлять деньгами.
Metaratings вчера в 05:12
Футбол
«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
Завтра 19 июня "Ростов" должен был провести игру в "Сочи" в рамках 23-го тура российского первенства.
Vprognoze.ru 07:50
Экономика
НДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Политика
Володин порассуждал о будущем России после Путина
Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
Армия и оружие
Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 16 июня в 05:26
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру 08:17
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Происшествия
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей.
Lenta.ru 08:54
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Армия и оружие
Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии
Российская газета 04:20
Футбол
Прядкин: больше никто не пойдет навстречу «Тамбову»
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова», которая проходит с 2017 года.
Metaratings 08:06
Политика
Трамп и Минюст США потребовали приостановить публикацию книги Болтона
Не стал отставать от собратьев и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост в 2018-2019 годах.
Комсомольская правда вчера в 10:48