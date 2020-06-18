Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУстроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Telegram-канала Life Shot и разбил ее телефон. Издание опубликовало кадры стычки. По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь.
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Устроивший ДТП в Москве Игорь Ишаев напал на журналистку - появилось видео

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Внук бывшего хабаровского губернатора напал на журналистку после пьяного ДТП

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Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

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Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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