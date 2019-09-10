Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

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