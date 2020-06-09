Происшествия

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанУстроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов задержан

Заслуженный артист России, актер и телеведущий Михаил Ефремов задержан после смертельного ДТП в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. "Ефремов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - уточнили в ведомстве.
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«Думайте трезвой головой»: звезда «Уральских пельменей» прокомментировал аварию с Ефремовым

КП - Екатеринбург12:33

Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов задержан

Sputnik Таджикистан11:45

Ефремова задержали после смертельного ДТП

Национальная служба новостей11:46

Профессор ВШЭ: Ефремов совершил ДТП, потому что он оппозиционер

ИА Красная Весна11:53

Актер Ефремов, устроивший смертельное ДТП, задержан

Пятый канал11:42

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП под наркотиками

Комсомольская правда10:59

«Миша, ты дурак»: Блёданс упрекнула Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Экспресс газета08:06
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда

Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны.
Дни.ру 13:00
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Происшествия

Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова

Мужчина, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 01:24
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
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Путешествия

Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Вести.Ru 02:13
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Политика

США не покажут спутниковое фото запуска ракеты по MH17

Соединенные Штаты отказались предоставить прокуратуре Нидерландов спутниковые данные о запуске ракеты, сбившей пассажирский лайнер, выполнявший в 2014 году рейс MH17.
Военное обозрение вчера в 08:36
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Происшествия

В ульяновском СИЗО произошел бунт

В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
Ульяновская правда 10:49
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры

Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
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Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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Происшествия

После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
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Футбол

Хозин подписал двухлетний контракт с «Чайкой»

Контракт с защитником подписан на два года, сообщает сайт клуба.
Спорт-Экспресс 07:05
Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
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Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
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Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
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Здоровье

За сутки выявили еще 68 случаев коронавируса в Алтайском крае

На 9 июня в Алтайском крае в 2458 человек выявлен коронавирус, выздоровели 1101 человек, в том числе 75 за сутки.
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Экономика

Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.
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Армия и оружие

В России планируют создать танк на колесах

Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
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Общество

На Илью Яшина могут завести дело из-за отказа от служебной машины

Яшин сообщил, что из-за этого прокуратура заподозрила его в нецелевом расходовании средств.
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Происшествия

Производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М». После смертельного пожара в больнице Петербурга их проверят дополнительно

Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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Александр Беглов: Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни

До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в восемь — десять раз выше количества выздоровевших.
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Футбол

РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и Казахстана

Как стало известно СМИ, в ближайшее время Российский футбольный союз объявит о новом правиле, касающемся легионеров: футболисты из Армении, Киргизии и Казахстана, выступающие в России, перестанут ими считаться.
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
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Здоровье

Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Экономика

В мировой авиации подсчитали убытки из-за коронавируса

Крупнейшие международные авиакомпании потеряют из-за пандемии коронавируса в 2020 году порядка 84 млрд долларов.
BFM.ru 12:19
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Политика

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Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

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РБК 11:15
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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