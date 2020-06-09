Происшествия
Sputnik ТаджикистанУстроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов задержан
Заслуженный артист России, актер и телеведущий Михаил Ефремов задержан после смертельного ДТП в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. "Ефремов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - уточнили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество
Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда
Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны.
Дни.ру 13:00
Происшествия
Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
Мужчина, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 01:24
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Путешествия
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Отдых на российских курортах может подорожать на 30% в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Вести.Ru 02:13
Политика
США не покажут спутниковое фото запуска ракеты по MH17
Соединенные Штаты отказались предоставить прокуратуре Нидерландов спутниковые данные о запуске ракеты, сбившей пассажирский лайнер, выполнявший в 2014 году рейс MH17.
Военное обозрение вчера в 08:36
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Происшествия
В ульяновском СИЗО произошел бунт
В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
Ульяновская правда 10:49
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры
Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Происшествия
После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
Футбол
Хозин подписал двухлетний контракт с «Чайкой»
Контракт с защитником подписан на два года, сообщает сайт клуба.
Спорт-Экспресс 07:05
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
Здоровье
За сутки выявили еще 68 случаев коронавируса в Алтайском крае
На 9 июня в Алтайском крае в 2458 человек выявлен коронавирус, выздоровели 1101 человек, в том числе 75 за сутки.
Kursk.com 03:36
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.
ТАСС 10:04
Армия и оружие
В России планируют создать танк на колесах
Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
Evo-rus.com 11:54
Общество
На Илью Яшина могут завести дело из-за отказа от служебной машины
Яшин сообщил, что из-за этого прокуратура заподозрила его в нецелевом расходовании средств.
Эхо Москвы 10:31
Происшествия
Производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М». После смертельного пожара в больнице Петербурга их проверят дополнительно
Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.
Фонтанка.Ру 11:56
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
Здоровье
Александр Беглов: Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни
До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в восемь — десять раз выше количества выздоровевших.
ТАСС 11:00
Футбол
РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и Казахстана
Как стало известно СМИ, в ближайшее время Российский футбольный союз объявит о новом правиле, касающемся легионеров: футболисты из Армении, Киргизии и Казахстана, выступающие в России, перестанут ими считаться.
Наша версия 05:09
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Здоровье
Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами
РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Экономика
В мировой авиации подсчитали убытки из-за коронавируса
Крупнейшие международные авиакомпании потеряют из-за пандемии коронавируса в 2020 году порядка 84 млрд долларов.
BFM.ru 12:19
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Политика
В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов
Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек заявил, что утечка данных не позволила спокойно разобраться в ситуации с якобы привезенным в страну ядом и привела к высылке российских дипломатов.
Рамблер 07:36
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15