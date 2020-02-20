с чего всё началось

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу в кальянных в немецком Ханау, найден мертвым у себя дома. Кроме того, полицейский спецназ обнаружил там еще одно тело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

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