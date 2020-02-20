с чего всё началось

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело, сообщили в штабе полиции федеральной земли Гессен.

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

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