Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым
Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело, сообщили в штабе полиции федеральной земли Гессен.
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с чего всё началось
В немецком городе Ханау (25 км от Франкфурта-на-Майне) восемь человек были убиты в результате стрельбы в двух кальянных, пять человек получили серьезные ранения, передает Bild.Znak.comвчера в 18:17
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Армия и оружие
Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер
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Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
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Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
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«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»
«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе
Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл на Камчатку
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 20 февраля работает на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Футбол
Месси высказался о скандале с Бартомеу
Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий по поводу скандальной новости о том, что президент «сине-гранатовых» Хосеп Бартомеу заплатил миллион евро для дискредитации лидеров команды и самого аргентинца в том числе.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
В Питере представили обновленный Hyundai Solaris
Презентация обновленного Hyundai Solaris состоялась на петербургском заводе Hyundai.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасного того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Авто
Показали обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid
В середине января Skoda показала первые официальные снимки обновленного Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек.
Музыка
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Общество
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Технологии
Россия заработает на глобальном потеплении
Развитие водородной энергетики становится существенной тенденцией на европейском энергетическом рынке.
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