Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело, сообщили в штабе полиции федеральной земли Гессен.
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с чего всё началось
В немецком городе Ханау (25 км от Франкфурта-на-Майне) восемь человек были убиты в результате стрельбы в двух кальянных, пять человек получили серьезные ранения, передает Bild
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Znak.comвчера в 18:17

Подробнее о событии

Полиция обнаружила тело подозреваемого в стрельбе в Германии

РБК00:21

Полиция Германии уточнила число погибших при стрельбе в Ханау

News.ru00:31

Стрелка из Ханау нашли мертвым

Интерфакс00:11

В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных

РИА Новостивчера в 23:08

Подозреваемого в расстреле людей в немецком городе нашли мертвым

Lenta.ru00:01

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

RT на русскомвчера в 23:28

Число погибших при стрельбе в Ханау возросло до девяти

ТАСС00:28
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Армия и оружие

Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер

Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Комсомольская правда вчера в 10:02
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости 18 февраля в 23:50
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»

«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 16:55
Армия и оружие

Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе

Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
ИА Новороссия вчера в 13:40
Общество

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл на Камчатку

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 20 февраля работает на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 22:18
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС вчера в 21:12
Футбол

Месси высказался о скандале с Бартомеу

Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий по поводу скандальной новости о том, что президент «сине-гранатовых» Хосеп Бартомеу заплатил миллион евро для дискредитации лидеров команды и самого аргентинца в том числе.
Евро-футбол.ру вчера в 15:27
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Авто

В Питере представили обновленный Hyundai Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris состоялась на петербургском заводе Hyundai.
Shraibikus News вчера в 02:56
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасного того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Авто

Показали обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid

В середине января Skoda показала первые официальные снимки обновленного Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек.
Новые автомобили 17 февраля в 02:42
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Live24 вчера в 01:10
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
REGNUM вчера в 20:42
Общество

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Технологии

Россия заработает на глобальном потеплении

Развитие водородной энергетики становится существенной тенденцией на европейском энергетическом рынке.
РИА Новости 00:00
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform вчера в 09:26
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Известия 00:09
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