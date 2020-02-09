Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВСтрелок в Таиланде покинул здание ТЦ после перестрелки со спецназом

Ранее сообщили о том, что мужчина вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной парковке торгового центра. После он выстрелил в баллон с газом, который стоял на стоянке. Начался пожар, преступник скрылся из здания.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
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