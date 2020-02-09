Происшествия
РЕН ТВСтрелок в Таиланде покинул здание ТЦ после перестрелки со спецназом
Ранее сообщили о том, что мужчина вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной парковке торгового центра. После он выстрелил в баллон с газом, который стоял на стоянке. Начался пожар, преступник скрылся из здания.
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Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре
Московский Комсомолецвчера в 18:15
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Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в матче Евротура со счетом 2:5.