Ранее сообщили о том, что мужчина вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной парковке торгового центра. После он выстрелил в баллон с газом, который стоял на стоянке. Начался пожар, преступник скрылся из здания.

Стрелок в Таиланде покинул здание ТЦ после перестрелки со спецназом

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