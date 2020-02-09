с чего всё началось

Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.

Политика Поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела Поселок на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки остался без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Общество Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

Политика Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.

Политика Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана Проект по строительству Россией для Судана плавучего атомного энергоблока находится лишь на самом начальном этапе согласования, должны быть проработаны много деталей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.

Политика Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.

Общество В Москву вернется аномальное тепло со следующей недели Москвичам пообещали возвращение аномально теплой погоды: на следующей неделе температура воздуха в столице будет колебаться в районе нулевой отметки.

Политика Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.

Общество В ФРГ отметили 75-летие побега группы Девятаева из концлагеря Памятные мероприятия в честь 75-летия со дня побега советских военнопленных из нацистского концлагеря на угнанном немецком самолете прошли в субботу, 8 февраля, в Пенемюнде в ФРГ.