Происшествия
RT на русскомУстроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован
Военнослужащий, который устроил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима был ликвидирован. Об этом сообщает Thai Rath в своём Twitter.
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с чего всё началось
Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает 9 февраля Reuters.Известиявчера в 21:12
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Застрелившего более 20 человек военного убили в Таиланде. Он удерживал заложников и скрывался более 17 часов
Телеканал 360°вчера в 22:18
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