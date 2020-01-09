Происшествия
RT на русскомУстроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей погибших. «Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — цитирует ТАСС письмо Шамсутдинова, предоставленное его отцом.
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с чего всё началось
Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.Коммерсантъ02:48
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«Не ожидал, что попаду в такой ад». Публикуем письмо Шамсутдинова, расстрелявшего солдат под Читой
Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:44
Терпеть издевательства я не мог: Шамсутдинов раскрыл свои мотивы в открытом письме
Московский Комсомолец01:09
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