с чего всё началось

Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей погибших. «Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — цитирует ТАСС письмо Шамсутдинова, предоставленное его отцом.

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

Общество В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Происшествия ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании «Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.

Происшествия В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете Сотрудники полиции задержали семерых членов группировки, на протяжении двух лет распространявших в Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин с использованием интернета и IP-телефонии.

Политика Джабаров: Россия достроит «Северный поток-2» Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сравнил запущенный накануне газопровод "Турецкий поток" с находящимся в процессе реализации проекта "Северный поток-2".

Авто ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.

Политика В Крыму намерены наладить международное железнодорожное сообщение В Крыму планируют наладить международное железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, передаёт РИА Новости.