Происшествия

Газета.RuГазета.RuУстроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой. Об этом сообщает МВД республики. Как отмечается, злоумышленника обнаружила полиция республики.
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с чего всё началось
Мужчина, утром 10 декабря открывший стрельбу в университетской больнице в Остраве, был найден неподалеку от места происшествия в машине, он покончил с собой, сообщает
 местная полиция.
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