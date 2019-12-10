Происшествия
RT на русскомПолиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Полицейским удалось выследить подозреваемого в стрельбе в чешской больнице города Острава, по данным ведомства, злоумышленник покончил с собой.
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Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Общество
Батурину парализовало после смерти Лужкова
Предварительной причиной смерти бывшего мэра стал анафилактический шок, он не смог пережить операцию на сердце.
Политика
Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже
По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Политика
Путин приехал на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец на отечественном лимузине Aurus.
Экономика
Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО
Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика
Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Общество
Китай запретил американские компьютеры и софт
Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Культура
Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм и хит года
Участники опроса выбирали лучший фильм, лучший сериал, хит 2019 года, шоу года, спортивную трансляцию и блог года.
Политика
Украину обвинили в манипуляциях на переговорах в Париже
Украинская делегация использовала на переговорах в «нормандском формате» те же методы манипуляций, которые были у окружения бывшего президента Петра Порошенко.
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
Происшествия
Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора
Происшествия
В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью
Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.