Общество
КоммерсантъУстройства для курения рекомендовано регулировать не по табачным правилам
Устройства для курения рекомендовано регулировать не по табачным правилам Власти возобновили работу над законопроектом, приравнивающим электронные сигареты к традиционным. Изучив поправки ко второму чтению, в администрации президента указали на целесообразность введения отдельного регулирования.
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Общество
Первые выплаты в 10 тысяч рублей начали получать хабаровчане
Первые выплаты в 10 тысяч рублей начали получать хабаровчане.
КП - Хабаровск 21:20
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь
РИА Новости 21:40
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Космос
Российский спутник связи частично вышел из строя
У аппарата «Экспресс-АМ6» полностью отказала система охлаждения, поэтому не работают 30 из 72 транспондеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.
Эхо Москвы 21:06
Политика
Трамп пообещал признать «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что леворадикальная организация «Антифа» будет признана террористической.
Компания 14:19
Политика
Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС
Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания.
iReactor 13:33
Экономика
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Лидерами, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов.
РИА Новости 17:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Армия и оружие
День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики
Военное обозрение 17:01
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными
Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
Происшествия
Трамп в разгар протестов в Вашингтоне укрывался в подземном бункере
Американский президент Дональд Трамп укрывался в подземной бункере во время массовых акций протеста и беспорядков в центре Вашингтона около Белого года в ночь с пятницы на субботу.
Комсомольская правда 21:48
Общество
Сахалинских депутатов проверят на коронавирус
Сахалинская областная дума в полном составе пройдет профилактическую проверку на коронавирус.
АСТВ 21:21
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
Общество
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс 07:05
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском 20:56
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Экономика
РФПИ прогнозируют прирост инвестиций в экономику России
Ускорение прироста инвестиций в основной капитал в России может восстановиться в июле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью программе «Поздняков», размещенном 31 мая на сайте телеканала НТВ.
ИА Красная Весна 13:45
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня 11:35
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 мая 2020, 05:04 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1438, из них более половины зарегистрированы в Улан-Удэ.
REGNUM 28 мая в 22:04
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru 08:46
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Футбол
ФК «Валенсия»: «Гасперини подверг риску множество людей»
Следует напомнить, что эта игра проводилась за закрытыми дверями на фоне строгих мер безопасности по распоряжению испанских органов здравоохранения, направленных на предотвращение риска заражения COVID-19, именно из-за присутствия людей из региона, классифицированного как "подверженный риску" в то время.
Soccer.ru 15:53
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40