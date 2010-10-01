Общество
Будущее России. Национальные проекты«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным
Законодатели ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к традиционным, могут ввести раздельное регулирование для альтернативных продуктов курения и обычных сигарет.
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Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
Общество
В РФ за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Москва, 1 июня 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Общество
В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики.
RT на русском 03:56
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
В Кремле определились с форматом Парада Победы
Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Общество
Девушка Сергачева рассказала о протестах в США
Pravda.Ru 03:06
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Здоровье
В Башкирии Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли инфекционный центр
ПроТуймазы 30 мая в 05:14
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Политика
Власти Украины анонсировали возобновление авиасообщения
С 15 июня на Украине будут возобновлены международные и внутренние регулярные авиаперелеты.
РБК 03:06
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM 30 мая в 10:36
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные
Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
Здоровье
Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы
Французские ученые обозначили реальные сроки появления коронавируса в Европе.
Что происходит вчера в 09:35
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29