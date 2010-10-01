Законодатели ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты к традиционным, могут ввести раздельное регулирование для альтернативных продуктов курения и обычных сигарет.

«Ъ»: электронные сигареты могут не приравнять к обычным

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,1K

Общество Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. 980

Общество В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 279

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 339

Политика В Кремле определились с форматом Парада Победы Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1". 2,4K

Экономика Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения. 2

Футбол Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб. 1

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 131

Политика Власти Украины анонсировали возобновление авиасообщения С 15 июня на Украине будут возобновлены международные и внутренние регулярные авиаперелеты. 1

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 40