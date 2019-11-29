Спорт
RT на русскомУстюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке. Причиной дисквалификации стал фальстарт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Энергетика
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Музыка
«Все, как мы любим»: Шнуров оценил эротический номер на «Голосе»
Пошлые шутки Сергея Шнурова и Константина Меладзе, "парализующее оружие" Валерия Сюткина и героический поступок участницы из команды Полины Гагариной: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах восьмого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Культура
В Московском Кремле откроется выставка о Петре I
Новая выставка «Петр I. Коллекционер, исследователь, художник» откроется в конце ноября в Московском Кремле.
Политика
Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
Армия и оружие
Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М» завершено, корабль готовится к испытаниям.
Спорт
Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
В матче 1/4 финала соревнования россияне со счетом 4:3 победили действующих чемпионов мира, бразильцев.
Армия и оружие
Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя
Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Единоборства
Безумный Макс победил бойца Гончарова на турнире в Москве
Безумному Максу удалось выиграть у соперника согласно единогласному решению судей.
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Единоборства
Александр Емельяненко: Пускай Федор на землю опустится
Происшествия
Суд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области
Быковскую отправили под домашний арест на 1 месяц и 30 суток, до 27 января 2020 года.
Наука
Ученые рассказали, зачем людям снятся кошмары
Во время исследования специалисты измеряли активность участков мозга человека во время сна.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Происшествия
В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские»
В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские», в которую входили свыше 250 человек.
Происшествия
Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
Политика
В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа
Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.