Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке. Причиной дисквалификации стал фальстарт.

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

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