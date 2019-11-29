Спорт

RT на русскомRT на русскомУстюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке. Причиной дисквалификации стал фальстарт.
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