Спорт
RT на русскомУстюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке. Причиной дисквалификации стал фальстарт.
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Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Футбол
Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд
На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
Здоровье
В России ожидают подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
Хоккей
Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе
Правительственная армия Сирии отбила атаку боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* на востоке провинции Идлиб.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Наука
Изображения на экране сделали осязаемыми для обезьян
Исследователи из Университета Дьюка и Высшей школы экономики создали нейроинтерфейс, который может вызывать у обезьян искусственное осязание.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Технологии
Bethesda опубликовала свежие скриншоты обновления Wastelanders для Fallout 76
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Политика
Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах
Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Политика
Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран. Об этом информирует РИА Новости.
Гаджеты
Apple удвоит производство AirPods Pro из-за высокого спроса
Чтобы справиться с невероятным спросом, Apple обратилась к своему партнёру, компании Luxshare-ICT, с требованием удвоить объёмы производства AirPods Pro, доведя их до 2 млн единиц в месяц.