Футбол
Газета.RuУсугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Функционер отметил, что медицинский штаб сине-бело-голубых вместе с игроком используют испытанные методы восстановления. Футболист получил травму в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о восстановлении Малкома.
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Экономика
Челябинскую «Роспечать» банкротят из-за долга московских олигархов
Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск банка «Траст», который запустил процедуру банкротства челябинского АО «Роспечать».
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Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Политика
Путин похвалил Трампа за смелость в урегулировании ситуации в КНДР
Президент России Владимир Путин отдал должное лидеру США Дональду Трампу в урегулировании ситуации в КНДР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:44
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Здоровье
Минздрав Калмыкии опроверг слухи о массовых увольнениях в региональном онкодиспансере
Ранее в соцсетях появилась информация, подписанная одним из медработников республиканского онкодиспансера, о том, что с 3 октября 2019 года отделение лучевой диагностики якобы прекращает свою работу, а врачи, лаборанты и младший медицинский персонал, по его данным, написали заявления об увольнении, и связано это с назначением нового руководителя.
ТАСС 12:12
Энергетика
Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ
Загорский трубный завод (ЗТЗ), блок-пакет в котором принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина адвокату Николаю Егорову, построит новый завод по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа.
РБК 12:37
Политика
Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.
Pravda.Ru 08:00
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 02:25
Единоборства
Глава UFC назвал условие проведения боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Lenta.ru 12:03
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Происшествия
На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ
На ракетном катере Черноморского флота, который проходит плановый ремонт в Севастополе, произошел пожар.
Российская газета 08:13
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Футбол
ЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм)
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости 11:48
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Происшествия
Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов
20 млн рублей, украденные кассиршей башкирского банка Луизой Хайруллиной, проиграл ее муж.
Газета.Ru 09:58
Шоу-бизнес
ТЭФИ-2019 завоевали Борис Корчевников и Регина Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".
Газета.Ru вчера в 09:14
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold уже в России
Megaobzor.com 09:10
Автоспорт
В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании
Спорт-Экспресс 12:03
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.
RT на русском 12:47
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:07