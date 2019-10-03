Функционер отметил, что медицинский штаб сине-бело-голубых вместе с игроком используют испытанные методы восстановления. Футболист получил травму в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о восстановлении Малкома.

Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру

Спорт день за днем

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Политика Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.

Шоу-бизнес У Алены Водонаевой после неудачного фотошопа появилась третья нога Теледива вновь дала хейтерам повод для критики. Не секрет, что все звезды обрабатывают свои снимки в фоторедакторе перед публикацией в сети.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков «В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.

Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.

Экономика «Библио-Глобус» вернул $9 млн Thomas Cook В России Thomas Cook владела еще одной компанией — старейшим российским туроператором «Интурист».

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Армия и оружие Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.

Политика Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Кино Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.

Политика Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.