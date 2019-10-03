Футбол

Газета.RuГазета.RuУсугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру

Функционер отметил, что медицинский штаб сине-бело-голубых вместе с игроком используют испытанные методы восстановления. Футболист получил травму в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о восстановлении Малкома.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев: Если усугубить травму Малкома, можно поставить под угрозу его карьеру

Нева Спорт11:28

В «Зените» рассказали о редкой травме купленного у «Барселоны» футболиста

Lenta.ru13:09

«Зенит» сообщил о редкой травме перешедшего летом из «Барселоны» Малкома

РБК12:14

Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру

Газета.Ru11:52

Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

RT на русском13:30

Медведев сравнил травму Малкома с эпизодом из фильма «Кавказская пленница»

Спорт-Экспресс11:05

Виноват тренерский штаб «Зенита» или Малком «хрустальный»? Стало известно, как идут дела у дорогого новичка

Спорт день за днемвчера в 11:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Политика

Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов

Газета.Ru 09:58
Транспорт

В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса

В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
РБК 12:21
Шоу-бизнес

У Алены Водонаевой после неудачного фотошопа появилась третья нога

Теледива вновь дала хейтерам повод для критики. Не секрет, что все звезды обрабатывают свои снимки в фоторедакторе перед публикацией в сети.
Srnsk 01 октября в 00:27
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР

Взгляд.ру 15:43
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

РИА Новости 14:49
Происшествия

Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея, сообщили СМИ

Газета.Ru 15:45
Политика

Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
REGNUM 14:16
Экономика

«Библио-Глобус» вернул $9 млн Thomas Cook

В России Thomas Cook владела еще одной компанией — старейшим российским туроператором «Интурист».
Forbes вчера в 14:06
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса

Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.
Коммерсантъ 08:32
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика

Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч против «Хетафе»

Нева Спорт 14:09
Армия и оружие

Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России

Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
ФАН вчера в 21:08
Политика

Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Национальная служба новостей 12:38
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК 11:50
Футбол

Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером»

Sport24.ru вчера в 16:55
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Здоровье

К чему может привести употребление мёда, установили диетологи

Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая 10:00
Футбол

«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы

В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Чемпионат 15:00
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Газета.Ru вчера в 12:02
Гаджеты

Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России

Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Футбол

Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым

РИА Новости 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное