Футбол

Газета.RuГазета.RuУсугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
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