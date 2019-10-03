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Газета.RuУсугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
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Медведев сравнил травму Малкома с эпизодом из фильма «Кавказская пленница»
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