Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру

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Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Футбол ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Здоровье Число погибших от курения электронных сигарет в США выросло до 18 По последним данным центра, 18 человек скончались в 15 американских штатах в результате курения электронных сигарет.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Политика Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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