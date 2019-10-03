Футбол
Газета.RuУсугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Функционер отметил, что медицинский штаб сине-бело-голубых вместе с игроком используют испытанные методы восстановления. Футболист получил травму в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о восстановлении Малкома.
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Виноват тренерский штаб «Зенита» или Малком «хрустальный»? Стало известно, как идут дела у дорогого новичка
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