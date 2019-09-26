Гей-пара из Москвы, усыновившая двоих детей, сбежала из страны в США. Соответствующее решение однополая пара приняла после того, как история была предана огласке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката необычной пары Максима Оленичева.

Усыновившая двоих детей гей-пара из России попросила убежище в США

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