Экономика
ТурДомUtair вновь столкнулась с иском о банкротстве
30 сентября из картотеки арбитражных дел стало известно о иске к Utair. Процедуру банкротства инициировала компания – контрагент перевозчика «Флеш лайт капитал», а сумма требований составила чуть более 307 тыс. руб.
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Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Футбол
«СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско
Вчера Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака», и руководство клуба ее приняло.
Sports.ru 06:25
Политика
Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.
РБК 05:58
Гаджеты
Meizu выпускает бюджетный игровой смартфон Meizu 16T
UfaTime.ru 04:31
Политика
Команда Зеленского отреагировала на критику главного раввина
Ранее 29 сентября главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал Зеленского за отсутствие на памятных мероприятиях в Бабьем Яре.
Lenta.ru 03:26
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Сомали
Инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле в Сомали. После взрыва боевики начали обстреливать базу, сообщает The Associated Press.
News.ru 05:32
Политика
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Российская газета 01:55
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Наука
Мог ли тираннозавр прокусить автомобиль: новое исследование
В новом исследовании, опубликованном в журнале The Anatomical Record, ученые докладывают, что у T. rex был жесткий череп, как у современных крокодилов и гиен, а не гибкий, как у птиц и рептилий.
Популярная механика 05:17
Политика
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.
РБК 06:30
Политика
Украина установила себе сроки вступления в ЕС и НАТО
Если парламент утвердит его, правительство получит годовой иммунитет от отправки в отставку. Программа действий рассчитана на пять лет.
Известия 07:03
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Армия и оружие
Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе
В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Общество
Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Ведомости 05:15
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Кино
Опубликован трейлер сериала «Война миров»
Газета.Ru 03:19
Здоровье
Росздравнадзор проверит препараты от язвы на безопасность
Сотрудники Росздравнадзора решили разобраться с недавней информацией об опасности субстанции ранитидин гидрохлорид, который используют для производства лекарств от язвы.
iReactor 05:17
Здоровье
Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом
Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
Москва 24 27 сентября в 22:40
Финансы
В России существенно вырос средний срок ипотеки
В 2019 году средний срок, на который россияне оформляли ипотечный кредит, составил 17 лет.
АБН вчера в 02:15
Происшествия
Подросток получил 2,5 года колонии за поджог школьницы
Подросток получил 2,5 года воспитательной колонии за поджог 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге, сообщает сайте Следственного комитета по Ленинградской области.
MOS.news 06:50
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Космос
В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире
Как сообщает ESO, на этой неделе официально началось строительство купола здания, где будет расположен телескоп E-ELT (European Extremely Large Telescope - "Европейский сверхкрупный телескоп"), пока самый дорогой и амбициозный наземный астрономический проект.
ТАСС 27 сентября в 09:46