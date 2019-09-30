Экономика

ТурДомТурДомUtair вновь столкнулась с иском о банкротстве

30 сентября из картотеки арбитражных дел стало известно о иске к Utair. Процедуру банкротства инициировала компания – контрагент перевозчика «Флеш лайт капитал», а сумма требований составила чуть более 307 тыс. руб.
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«Флеш лайт капитал» подала иск о банкротстве компании Utair

Life.ru01:26

Кредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб

РБК03:12

«Флеш Лайт Капитал» подала очередной иск о банкротстве Utair

News.ru01:38

Utair захотели обанкротить

Lenta.ru03:36

«Флеш лайт капитал» настаивает на банкротстве «ЮТэйр»

REGNUM01:19

«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair

ТАСС00:20

Начата процедура банкротства Utair

URA.Ruвчера в 23:50
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На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

Российская газета 27 сентября в 07:37
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«СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско

Вчера Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака», и руководство клуба ее приняло.
Sports.ru 06:25
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Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.
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Meizu выпускает бюджетный игровой смартфон Meizu 16T

UfaTime.ru 04:31
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Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на условный

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Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

РИА Новости 01:39
Политика

Команда Зеленского отреагировала на критику главного раввина

Ранее 29 сентября главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал Зеленского за отсутствие на памятных мероприятиях в Бабьем Яре.
Lenta.ru 03:26
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Политика

Зеленский готовится к официальному визиту в США

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Сомали

Инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле в Сомали. После взрыва боевики начали обстреливать базу, сообщает The Associated Press.
News.ru 05:32
Политика

Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть

Российская газета 01:55
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Наука

Мог ли тираннозавр прокусить автомобиль: новое исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Anatomical Record, ученые докладывают, что у T. rex был жесткий череп, как у современных крокодилов и гиен, а не гибкий, как у птиц и рептилий.
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Политика

МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны

Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.
РБК 06:30
Политика

Украина установила себе сроки вступления в ЕС и НАТО

Если парламент утвердит его, правительство получит годовой иммунитет от отправки в отставку. Программа действий рассчитана на пять лет.
Известия 07:03
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Футбол

Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Армия и оружие

Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе

В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
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Происшествия

В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России

Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Общество

Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
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Происшествия

На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею

РБК 07:01
Шоу-бизнес

У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Опубликован трейлер сериала «Война миров»

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Росздравнадзор проверит препараты от язвы на безопасность

Сотрудники Росздравнадзора решили разобраться с недавней информацией об опасности субстанции ранитидин гидрохлорид, который используют для производства лекарств от язвы.
iReactor 05:17
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Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом

Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
Москва 24 27 сентября в 22:40
Финансы

В России существенно вырос средний срок ипотеки

В 2019 году средний срок, на который россияне оформляли ипотечный кредит, составил 17 лет.
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Происшествия

Подросток получил 2,5 года колонии за поджог школьницы

Подросток получил 2,5 года воспитательной колонии за поджог 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге, сообщает сайте Следственного комитета по Ленинградской области.
MOS.news 06:50
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Космос

В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире

Как сообщает ESO, на этой неделе официально началось строительство купола здания, где будет расположен телескоп E-ELT (European Extremely Large Telescope - "Европейский сверхкрупный телескоп"), пока самый дорогой и амбициозный наземный астрономический проект.
ТАСС 27 сентября в 09:46
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