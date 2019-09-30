Процедуру банкротства инициировала компания – контрагент перевозчика «Флеш лайт капитал», а сумма требований составила чуть более 307 тыс. руб. Предыдущий иск от компании был зарегистрирован в марте этого года – тогда претензии исходили от всех четырех контрагентов Utair.

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