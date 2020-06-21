Происшествия
BFM.ruУтечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии
Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Якутии. По данным МЧС, нефтепродукты вытекли из поврежденной емкости. Топливо перекачали в соседний резервуар объемом 160 тонн, а также еще в две емкости по 25 тонн.
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На ДЭС села Аргахтах завершена работа по перекачке топлива в соседний резервуар
YakutiaMedia.ruвчера в 15:25
Заградительные боны используют на месте аварии в Среднеколымском районе Якутии
Якутия 24вчера в 23:02
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Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Вести.Ru вчера в 07:31
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
Lenta.ru вчера в 12:05
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 20 июня в 10:48
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Армия и оружие
В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.
РИА Новости 20 июня в 23:50
Армия и оружие
Россия без боя отдала Украину американцам, но хватит ли сил вернуть обратно?
Прокомментировать ситуацию "СП" попросила главного редактора информационно-аналитического сайта "Альтернатива", публициста Андрея Ваджру: - Предположение, что американцы уйдут из Украины, на мой взгляд, какое-то умозрительное, не имеющее с реальностью ничего общего.
Свободная Пресса 01:20
Общество
NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют
Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Бизнес Валерии и Иосифа Пригожина оказался на грани разорения
RuNews24.ru вчера в 11:56
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 584 тыс. (7728 за сутки).
РБК 01:03
Здоровье
Десять псковских медиков получили награду от президента
Четыре медика Псковской области, согласно указу, получили благодарность президента России: Борис Герчиков - врач-терапевт Великолукской межрайонной больницы, Икромжона Назимова - заведующая отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы, Дмитрий Приступчик - врач анестезиолог-реаниматолог Великолукской межрайонной больницы.
КП - Псков вчера в 05:13
Общество
В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
РИА Новости 00:57
Общество
Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары
В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости вчера в 07:18
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве машины на заправке в Керчи
Четыре человека пострадали вечером воскресенья, 21 июня, во время взрыва автомобиля на АЗС в Керчи.
Известия 00:59
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
SakhaNews 20 июня в 13:15
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Технологии
Назван способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
По словам Рябинина, которые приводит радио Sputnik, современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания.
ФАН вчера в 21:30
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Семья Малининых посетила концерт Нетребко
WomanHit.ru вчера в 16:04
Футбол
Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на резервную дату
Принято решение о переносе матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» на резервную дату (19 июля, день полуфиналов Кубка России).
Спорт день за днем вчера в 06:26
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Музыка
«Маленькая»: как экс-солистка Little Big стала жертвой буллинга
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58