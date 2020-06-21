Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Якутии. По данным МЧС, нефтепродукты вытекли из поврежденной емкости. Топливо перекачали в соседний резервуар объемом 160 тонн, а также еще в две емкости по 25 тонн.

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

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