Экономика

ИзвестияИзвестияУтечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Надо больше денег: план Путина по экспорту услуг оказался под угрозой срыва

Новый День01:51

Орешкин попросил на сферу экспортных услуг 245 млрд рублей

Красная весна01:50

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

Известиявчера в 17:01

«Известия»: Орешкин предложил выделить на экспорт услуг 245 млрд руб. до 2024 года

Коммерсантъ01:40

СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг

РБКвчера в 23:01

Орешкин попросил у Силуанова 245 млрд рублей на развитие экспорта услуг

Реальное время01:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Армия и оружие

На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России

Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета вчера в 04:58
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Футбол

«Локомотив» показал эмоции в раздевалке после победы над «Зенитом»

Пресс-служба московского «Локомотива» поделилась видео с эмоциями футболистов после победы над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре РПЛ.
Матч ТВ вчера в 17:04
Общество

С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу

Новая форма с 29 сентября Вместо карточки СНИЛС введена форма под названием АДИ-РЕГ.
Упрощёнка вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке

Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика

В Азербайджане высказались о ходе карабахского урегулирования

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.
RT на русском вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Армия и оружие

Два самолета ВВС США провели разведку у Крыма

Ранее самолеты ВВС США и Британии провели разведку у границ России.
Газета.Ru вчера в 15:49
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Политика

Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Финансы

До каких пределов может взлететь доллар и упасть евро

Рубль в сентябре торгуется подвижно, но в целом смотрится стабильным и устойчивым на фоне общемировой качки, перепадов настроений в нефти и ухудшения отношения инвесторов к риску.
Российская газета 26 сентября в 23:00
Политика

Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон

ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.
Российская газета 00:34
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Происшествия

Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

В штате Флорида США восьмимесячный щенок питбуля по кичке Зевс спас детей от ядовитой змеи. Об этом сообщает портал LAD Bible.
Газета.Ru 01:35
Общество

В нескольких российских городах пройдет акция в защиту политзаключенных

В акции планирует принять участие Елена Барабанова, мать нижегородского активиста Владислава Барабанова, с которого ранее сняли обвинения в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Политика

Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке

Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
RT на русском 02:19
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Игры

Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов

В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk 27 сентября в 14:12
Политика

В Австрии начались досрочные парламентские выборы

В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Единоборства

Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей

В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).
Sports.ru 02:15
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 27 сентября в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное