На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Ранее Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь $100 млрд, напомнил Максим Орешкин. Также глава Минэкономразвития предложил предусмотреть дополнительные отчисления и на развитие туризма.

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