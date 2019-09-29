Экономика

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Ранее Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь $100 млрд, напомнил Максим Орешкин. Также глава Минэкономразвития предложил предусмотреть дополнительные отчисления и на развитие туризма.
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Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 17:01

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СМИ узнали об идее Орешкина выделить 245 млрд руб. на экспорт услуг

Rambler News Service03:04

Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг в 42 раза до 2024 года

Интерфакс02:59

СМИ: Орешкин попросил увеличить траты на экспорт услуг в 42 раза для выполнения поручения Путина – до 244 млрд рублей

БИЗНЕС Online01:00

«Известия»: Орешкин предложил выделить на экспорт услуг 245 млрд руб. до 2024 года

Коммерсантъ01:40

Орешкин попросил у Силуанова 245 млрд рублей на развитие экспорта услуг

Реальное время01:41

СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг

РБКвчера в 23:01

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
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