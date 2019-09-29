Экономика
ИзвестияУтечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
Ранее Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь $100 млрд, напомнил Максим Орешкин. Также глава Минэкономразвития предложил предусмотреть дополнительные отчисления и на развитие туризма.
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с чего всё началось
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову (письмо есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 17:01
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Газета.Ru вчера в 13:31
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