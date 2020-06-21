Происшествия
ИзвестияУтечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило региональное отделение МЧС.
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Заградительные боны используют на месте аварии в Среднеколымском районе Якутии
Якутия 24вчера в 23:02
На ДЭС села Аргахтах завершена работа по перекачке топлива в соседний резервуар
YakutiaMedia.ruвчера в 15:25
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов задержан в Москве
Сотрудники центра "Э" МВД России задержали 21 июня в Москве издателя "Медиазоны", участника арт-группы "Война" Петра Верзилова.
Инфорос вчера в 11:11
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Экономика
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 12:44
Футбол
Зидан прокомментировал победу над «Сосьедадом»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика
Песков назвал волнующий Путина вопрос
Президента РФ Владимира Путина волнует вопрос доверия к договоренностям с США на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RuNews24.ru 20 июня в 10:13
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
Evo-rus.com вчера в 07:39
Общество
Бывший прокурор Забайкалья стал вице-губернатором
Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.
REGNUM вчера в 23:28
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Известия вчера в 15:58
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
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Названы продукты для похудения и уменьшения целлюлита
Evo-rus.com вчера в 14:39
Кино
В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
RuNews24.ru вчера в 10:27
Футбол
«Валенсия» обыграла «Осасуну» в Примере, Черышев вышел на замену
РИА Новости вчера в 15:48
Политика
Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить маску
Киноактёр и бывший глава «Золотого штата» пошёл ещё дальше и назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ надеть защитный аксессуар.
HotGeo 19 июня в 06:03
Космос
Названо число инопланетных океанов в галактике
Lenta.ru вчера в 23:37
Здоровье
Еще 71 человек заразился коронавирусом в Забайкальском крае
В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.
Байкал24 вчера в 22:53
Общество
Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне
Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
Общество
На Алтае за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 22 июня 2020, 06:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:37
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Авто
Названы TOP-5 подержанных кроссоверов до 500 тысяч рублей
SMINEWS в Иванове вчера в 17:03
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 20 июня в 10:00
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05